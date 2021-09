Politica |

Funivie, Barbara Pasquali (RiformiAmo Savona): "Il ministro Giovannini intervenga per salvare infrastruttura e lavoratori"

"Situazione grave che impone un'azione senza ritardi. Gli enti locali si facciano sentire"

"La gravità in cui versa la vicenda di Funivie Spa impone che si agisca in fretta e senza ritardi. Il commissario straordinario incaricato prenda subito in mano la situazione occupandosi, come prima cosa, dei problemi riguardanti i lavoratori, perché non è accettabile che vengano abbandonati al loro destino". Commenta così la delicata situazione che coinvolge l'impianto di risalita delle merci dal porto savonese alla Val Bormida l'avvocato barbara Pasquali, consigliere uscente di minoranza a Savona e candidata con "RiformiAmo Savona" per le prossime comunali a sostegno di Marco Russo. "Vista la gravità della situazione - prosegue - il Ministro Giovannini, unitamente a tutte le forze di governo che ne hanno la competenza, convochi subito un incontro a Roma con tutte le parti in causa (enti locali, parti sociali, parlamentari del territorio ed Autorità di sistema portuale) chiedendo, nell'interesse dei lavoratori e di un impianto che ha una storia centenaria, di addivenire ad una soluzione per salvare l'infrastruttura ed i posti di lavoro, ragionando anche in un'ottica di rilancio e di riconversione dell'impianto". "La situazione è gravissima, gli enti locali si facciano sentire e pretendano che si agisca al più presto" conclude.

I.P.E.

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.