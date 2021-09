Incendio boschivo a Cisano: prosegue il monitoraggio, domata una piccola ripartenza

Continua il monitoraggio dell'incendio boschivo divampato lunedì mattina a Cisano sul Neva. Durante la notte sono proseguite le operazioni di bonifica della zona. La situazione è sotto controllo. Questa mattina si sarebbe verificata una piccola ripartenza, prontamente domata dall'intervento dei vigili del fuoco col supporto dei mezzi aerei.

Nella giornata di ieri sul posto sono stati impegnati due elicotteri regionali per l’antincendio boschivo, un canadair e i volontari con il coordinamento dei Vigili del Fuoco. Presenti costantemente i militi della Croce Bianca di Albenga.

Come riportato dalla nostra redazione, nelle ore precedenti le fiamme si erano avvicinate in modo minaccioso ad alcune case e al canile della zona. La famiglia evacuata in via precauzionale è rientrata all'interno della propria abitazione.

Sono in corso le indagini del caso per appurare le cause del rogo.