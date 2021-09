Covid, Toti sui vaccini: "Favorevole all'estensione del Green Pass, vivere sani in collettività è un diritto di tutti"

“Il nostro obiettivo è quello di tutelare la maggioranza dei cittadini italiani che rispettano le regole e che chiedono sicurezza sui luoghi di lavoro, a scuola, sui trasporti e nei locali pubblici. Per questo sono favorevole a un’estensione del green pass. La Liguria sulla campagna vaccinale è stata tra le regioni più incisive e più aperte alle novità e arrivati a un momento cruciale non abbiamo intenzione di abbassare la guardia”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in merito all’andamento della campagna vaccinale e alla possibile estensione del green pass: “Tutti i lavoratori che vivono in collettività, ad esempio, dovrebbero essere vaccinati – ha aggiunto il presidente Toti - la salute nei luoghi di lavoro è un diritto di tutti a cui nessuno può opporsi e credo che il Governo e il Parlamento debbano farsi carico di dare forza a questa normativa e a questo diritto. Senza dimenticare che il vaccino è prima di tutto un atto d’amore verso noi stessi”.



Intanto, in vista della riapertura delle scuole, continuano le vaccinazioni per il personale scolastico: “Il 92,35% - spiega ancora il presidente Toti - ha ricevuto la prima dose o la dose unica, confermando la Liguria sopra la media nazionale. Il ritorno degli alunni in presenza al 100% sarà un’altra tappa importante verso il ritorno alla normalità, un momento indispensabile per la socialità dei ragazzi che, grazie anche al loro contributo, potranno riappropriarsi della quotidianità pre Covid”.