1 milione di euro vinti ad Albenga con il Million Day: la fortuna alla tabaccheria Siri (FOTO)

“Siamo molto contenti che la fortuna abbia baciato una o uno dei nostri clienti: con solo 1 euro di spesa ne ha vinti 1 milione!”. È il commento soddisfatto di Fabio Siri, titolare della Tabaccheria Siri, posta all’interno della stazione ferroviaria di Albenga dove è avvenuta la vincita.

Il 3 settembre l’anonimo cliente ha indovinato la cinquina del Million Day. “Noi lo abbiamo saputo da poco. Probabilmente non conosceremo mai l’identità del vincitore, perché per la riscossione del denaro bisogna recarsi altrove, ma siamo felici che sia successo qui”, conclude il titolare della fortunata tabaccheria.

Il caso del tabaccaio napoletano che ha tentato di sottrarre un biglietto vincente ad un'anziana donna (fermato prima che spiccasse il volo per le Canarie) sta togliendo la scena alle varie vincite che si registrano in tutta Italia, Liguria compresa, ma non oscura l'esultanza di chi è baciato dalla dea bendata... tabaccheria compresa.