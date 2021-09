Millesimo, nuova veste per piazza Ferrari: giovedì il taglio del nastro

Nuova veste per piazza Angelo Ferrari. Il taglio del nastro si terrà giovedì 9 settembre alle ore 18.30 alla presenza del sindaco Aldo Picalli e di tutta l'amministrazione comunale. I lavori di restyling si sono concentrati sull'abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione della nuova pavimentazione con la posa dei blocchetti in pietra in continuazione con piazza Italia.

"Un intervento con valenza straordinaria, del quale siamo orgogliosi e che renderà Millesimo ancora più bella e godibile per la cittadinanza e per chi ci farà visita. piazza Ferrari rappresenta il collegamento tra le altre due piazze principali del nostro borgo e siamo convinti dell'importanza di questa valorizzazione sia dal punto vista urbanistico che per il tessuto commerciale" spiega il sindaco Picalli.

"Giovedì inaugureremo lo spazio ai pedoni che potranno quindi transitarvi liberamente, nel giro di qualche giorno poi, quando il selciato si sarà definitivamente stabilizzato, la piazza sarà aperta al parcheggio e al transito veicolare a senso unico con ingresso da piazza Italia".

Ma non è tutto: "Infatti stanno procedendo i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche con il rifacimento del marciapiedi di via Partigiani e sarà inoltre costruito uno scivolo che da via Garibaldi agevolerà l'ingresso ai giardini pubblici comunali. Anche questi sono interventi di grande rilevanza per il nostro borgo" conclude il primo cittadino Picalli.