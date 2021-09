Savona, avviati i lavori di messa in sicurezza del ponte di via Ottaviano (FOTO)

Sono cominciati nella giornata di ieri, martedì 7 settembre, i lavori di messa in sicurezza e del ponte Sisto IV costruito nel 1479 su volere e commissione di Sua Santità per raggiunge il convento di San Giacomo.

Lo scorso 28 agosto dalla struttura erano caduti alcuni calcinacci che, senza aver fortunatamente colpito alcun passante a piedi o a bordo di un veicolo, avevano spinto il Comune a interdire il traffico nella via Beato Ottaviano.

Ma non solo. L'Amministrazione ha immediatamente provveduto ad affidare i lavori di manutenzione a una ditta che dalle scorse ore, e presumibilmente per un paio di settimane, opererà sul posto con una piattaforma elevatrice. Ragion per cui nelle immediate prossimità del ponte è stato predisposto anche un divieto di sosta ai veicoli.

Dalle pareti dell'infrastruttura verrà così tolta tutta la vegetazione, saranno rimossi i calcinacci applicando poi un fissativo per tutta la struttura, e infine verranno installati dei dissuasori per i volatili. Per quanto invece riguarda le piante di fico che già in passato avevano creato discussioni e danneggiato parte dell'opera, saranno completamente rimosse.