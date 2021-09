Rientro a scuola: la campanella del primo ottobre riporta tra i banchi gli studenti delle medie superiori dell'Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia

Dopo mesi di attività ricreative, bagni al mare o gite in montagna ci si prepara al rientro a scuola. Come alcuni ricordano, fino agli anni Settanta la prima campanella suonava sempre il primo di Ottobre ed è proprio in questa data che all'Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia le lezioni inizieranno regolarmente. Se desiderate prendere parte ad un programma di studi caratterizzato da diverse opportunità garantite sia dalla flessibilità di orario che dalla professionalità del corpo docente, all'Istituto Galileo Galilei sono ancora aperte le iscrizioni. Le lezioni verranno tenute sia al mattino che al pomeriggio-sera per agevolare quegli studenti lavoratori che scelgono di proseguire la scuola (o recuperare gli anni perduti). Per i nuovi iscritti saranno a disposizione dieci aule di studio, una prestigiosa biblioteca con oltre ventimila (20.000) volumi catalogati online, un centro di ascolto nonché un learning center accademico. Si ricorda che la struttura garantisce la massima sicurezza in ambito sanitario, in quanto vengono eseguite opere di sanificazione degli ambienti scolastici secondo le prescrizioni istituzionali.

Anche in ambito universitario, i corsi proseguono e sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno all'Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia. Da diversi anni Polo accademico dell'Università “Niccolò Cusano”, la struttura offre ad ogni studente che desideri laurearsi a pieno titolo, di ottimizzare costi e tempi.

Se non sai ancora quale indirizzo scegliere potrai avere un colloquio diretto presso la Segreteria dell'Istituto con personale disponibile, accogliente e professionale. Qui potrai chiarire tutti i tuoi dubbi, ricevere informazioni sui corsi di studio e scoprire tutti i servizi e le opportunità offerte.

Il Polo accademico ha di recente aggiunto ai sei indirizzi universitari già presenti di Scienze della Formazione e dell’Educazione, Psicologia, Economia, Scienze Politiche, Giurisprudenza ed Ingegneria, anche i corsi delle facoltà di Ingegneria Informatica, Lettere, Filosofia Applicata, Scienze Motorie e le lauree in Comunicazione e Sociologia.

Per ulteriori informazioni potrai recarti direttamente all'Istituto G.Galilei ad Arma di Taggia, in via Stazione 6, oppure chiamare in Segreteria allo 0184 42233, visitare il Sito o scrivere una mail: imperia@unicusano.it / istitutoggalilei@yahoo.it, referente per l'Università: Barbara,( tel. 339/7811458).