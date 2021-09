Politica |

Francesco Versace (Savona Popolare) incontra le attività sportive della città

Dal confronto è emersa la difficoltà da parte delle persone ascoltate a reperire a titolo gratuito vari spazi all'aperto da destinare alle loro attività

Francesco Versace, candidato sindaco per Savona Popolare alle prossime amministrative nella città della torretta ha incontrato alcuni importanti rappresentanti del mondo del Fitness cittadino raccogliendo proposte, lamentele e informazioni riguardo ai problemi che hanno colpito in particolare questo settore a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Dall'incontro è emersa la difficoltà da parte delle persone ascoltate a reperire a titolo gratuito vari spazi all'aperto da destinare alle loro attività. Molte le proposte ricevute dal dottor Verasce dal mondo dello sport cittadino, in gran parte legate all'importante ruolo che numerose discipline agonistiche e non potrebbero assumere se maggiormente considerate anche da un punto di vista dell'offerta turistica attraverso saggi, esibizioni di danza, fitness e tanto altro.

I.P.E.

