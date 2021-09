Politica |

Savona 2021, Fratelli d'Italia presenta i candidati al Consiglio comunale

Fratelli d'Italia presenta i candidati al Consiglio comunale di Savona. L'evento si terrà venerdì 10 settembre alle ore 19.00 presso il bar "Delizie del Mediterraneo" in largo Ammiraglio Enrico Roni. Alla presenza del candidato sindaco del centrodestra Angelo Schirru il commissario cittadino Filippo Marino presenterà i candidati della lista di Fratelli d’Italia alle elezioni amministrative che si terranno il prossimo 3 e 4 ottobre. Saranno presenti e interverranno il commissario regionale di Fratelli d’Italia Matteo Rosso, gli assessori della Regione Liguria Gianni Berrino e Simona Ferro, il capogruppo in Regione Liguria Stefano Balleari ed il commissario provinciale Claudio Cavallo. Di seguito l’elenco dei candidati con nome e cognome, età e professione: Massimo Arecco, 57 anni architetto Laura Bozzo, 68 pensionata Davide Briano 68 esercente Fabio Canesi, 57 ex militare di carriera Simona Carrera, 53 avvocato Ferdinando Cattanei, 43 imprenditore Giuseppe Cianciarusso, 64 agente immobiliare Ombretta Colucci, 70 assistente sociale Gabriele Destro, 62 insegnate di tennis Fulvia Diotti, 68 psicologa Riccardo Fabri, 70 pensionato Antonella Frosio, 56 commerciante Simone Gattini, 35 amministratore di condominio Renato Giusto, 72 medico Christiani Graziano, 40 avvocato Roberto Lampani, 56 agente assicurativo Cristina Ligotti, 52 insegnante Bruna Magi, 78 giornalista Massimo Anselmo, 46 pubblicitario Giuseppe Meli, 45 agente immobiliare Luciana Nitri, 53 infermiere Milena Orlandelli, 43 avvocato Letizia Oliva, 61 ufficiale giudiziario Giancarlo Pellegrino, 63 pensionato Pierluigi Pesce, 59 avvocato Rosella Rinaldo, 59 infermiera Giacomo Schifano, 59 commerciante Salvatore Gargiuli, 71 pensionato Gaia Stagliano, 42 gestore strutture ricettive Rocco Straffalaci, 49 ristoratore Tsevelmaa Ulaan, 50 cameriera Ilva Vissio, 75 pensionata.

