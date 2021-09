Politica |

Elezioni Savona, video osé associato a Giusy Rizzotto: "Denuncerò chi vuole diffamarmi"

In una "storia" su Facebook la candidata di FI-Udc mette in guardia: "Cosa non si fa per buttare fango durante le elezioni"

"Mi hanno appena mandato foto mie associate ad un video di una ragazza che non sono io, un po' troppo spinto. Chi lo ha fatto verrà denunciato". Giusy Rizzotto, candidata di Forza Italia e Udc alle prossime elezioni comunali di Savona, denuncia attraverso una "storia" su Facebook quello che ritiene essere un vero e proprio attacco personale, mirato a screditare la sua immagine in vista della tornata elettorale savonese. "Cosa non si fa per buttare fango durante le elezioni - dichiara ancora la candidata nel video postato sui social - non fatelo ragazzi, verrete denunciati, passerete dei guai e saranno affari vostri". Immediata la solidarietà del sindaco di Alassio, Marco Melgrati, che ha promosso l'inserimento nella lista a sostegno di Schirru della stessa Rizzotto: "Probabilmente qualcuno ha molta paura di questa candidata".

Redazione

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.