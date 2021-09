Politica |

Savona 2021, ecco il programma della lista "Andare Oltre con Aschei sindaco"

12 aree tematiche su cui lavorare per costruire una città che guardi al futuro e al mondo intero

Calati i veli sull'elenco dei nomi dei candidati, la lista "Andare Oltre con Aschei sindaco" entra nei dettagli del suo programma elettorale. Una serie di idee, parola quest'ultima la cui forza e centralità lo stesso candidato alla carica di sindaco ha sottolineato più volte fin dall'inizio della campagna elettorale, per una nuova visione urbana e territoriale di Savona, prospettata al 2030 e che sia verde, sana, sportiva e naturalmente bella e pulita. Sono 12 le aree su cui si concentrano gli obiettivi della lista, declinando il significato dell'"Andare Oltre" per traghettare una città nuova che guardi al mondo, ai suoi cittadini, al turismo, alla comunità, alle donne, al lavoro, all'istruzione, alla sanità, alla cultura e allo sport. Il tutto con più amore. In allegato il programma completo.

I.P.E.

