Incontro col ministro Giorgetti, Pesce (Cisl): "Il nostro territorio ha potenzialità: il Governo le sfrutti”

"L’incontro col Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti ha rappresentato un’occasione importante per offrire un quadro aggiornato della situazione economica, produttiva ed occupazionale della provincia, invitandolo a riprendere i confronti inerenti le diverse situazioni aziendali per le quali si attendono da tempo convocazioni da parte del ministero dallo stesso presieduto, nonché a sollecitare, in qualità di rappresentante del Governo, le richieste di intervento da parte degli altri ministeri interessati".

Così al termine dell'appuntamento mattutino presso la Culp "Pippo Rebagliati" è Simone Pesce, segretario della Cisl Savona, a fare il punto della situazione per le richieste del sindacato da lui rappresentato.

"Oltre alle vertenze più urgenti (Funivie - azienda per la quale è stato previsto un momento dedicato - e Sanac) e delicate (Piaggio Aerospace, LaerH, Italiana Coke, Bombardier gruppo Alstom) per le quali è stato possibile, seppur nella ristrettezza dei tempi, presentare le istanze elaborate insieme alle categorie sindacali di competenza, alle RSU ed ai lavoratori , la Cisl ha richiamato l’attenzione del Ministro sulle potenzialità che il territorio può esprimere per rilanciare la ripresa economica locale, regionale e nazionale e che giustificherebbero ampiamente gli sforzi per la salvaguardia ed il rilancio dell’esistente (a protezione dell’attuale occupazione) nonché nuovi investimenti (sulle infrastrutture in primis) e nuovi progetti (si pensi a settori quali la portualità, la logistica, il turismo o a filiere come quella delle rinfuse) per sostenere lo sviluppo futuro (per nuova e più stabile occupazione)” spiega il segretario.

“Al Ministro è stata ribadita la necessità di individuare interventi urgenti senza più procrastinare scelte che hanno rallentato la definizione positiva di alcuni percorsi - continua Pesce - rischiando di compromettere definitivamente il futuro di importanti realtà industriali. Al fine di favorire l’impegno del Ministro a verificare con il proprio ministero e con gli altri ministeri coinvolti le singole situazioni, è stato consegnato un dossier elaborato unitariamente dal sindacato territoriale con la fotografia aggiornata delle singole realtà".

"Il Ministro si è impegnato ad effettuare gli accertamenti del caso, a convocare le parti nel più breve tempo possibile attraverso l’attivazione di tavoli specifici nonché ad individuare fonti di finanziamento nell’ambito delle linee guida del PNRR riconoscendo nel territorio importanti potenzialità per lo sviluppo locale e nazionale" assicura Pesce.

"Come Cisl continueremo a monitorare le singole situazioni, a sollecitare i suddetti incontri attraverso la formulazione di nuove richieste ufficiali nonché, nel caso non si ottenessero risposte adeguate nei tempi e nei modi, ad organizzare inevitabili iniziative di protesta" conclude il segretario territoriale di Cisl.