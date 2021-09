Visita a Savona del ministro Giorgetti, Pasa (Cgil): "Ora è necessario dare continuità"

"Questa mattina abbiamo incontrato il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti- Cgil Savona insieme ai Segretari territoriali delle categorie e RSU interessate Fiom, Filt e Filtcem - e la nostra Segreteria regionale Cgil Liguria Fulvia Veirana, presso la sede della Culp e presso lo Stabilimento ex Bombardier attualmente Alstom di Vado Ligure. Abbiamo presentato unitariamente come Cgil Cisl Uil di Savona la situazione di crisi in cui versano diverse centinaia di lavoratori e lavoratrici del nostro territorio occupati presso tante imprese savonesi; Piaggio Aerospace, LaerH, Bombardier, Sanac e Funivie insieme alle tante opportunità del territorio in primis grazie ai finanziamenti dell'area di crisi Industriali complessa e del sistema portuale savonese". Così Andrea Pasa, segretario provinciale della Cgil.