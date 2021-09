Investimento alla Granfondo di Carcare: al vaglio anche la posizione dell'organizzazione della gara

Procedono a ritmo sostenuto le indagini da parte dei militari dei Carabinieri della Compagnia di Cairo sull'investimento di cinque corridori al traguardo della Granfondo di Carcare (leggi QUI).

Gli inquirenti stanno verbalizzando le testimonianze raccolte da chi era presente sul luogo del sinistro per cui tre dei cinque ciclisti colpiti (il cuneese Mattia Magnaldi, l'imperiese Manuele Caddeo e il torinese Alessio Gasperin) sono stati trasportati in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure, prima di chiudere il rapporto sull'accaduto.

Intanto per il conducente dell'auto, un giovane studente carcarese che con la sua Fiat Panda stava uscendo dal cancello di casa, sono scattate le prime misure quali il ritiro in via cautelare della patente, oltre alla contestazione della violazione dell'ordinanza sindacale che disponeva la chiusura al traffico di via Barrili, sede del traguardo finale della corsa.