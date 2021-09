Scuola, Brunetto (Lega): “L’anno scolastico 2021-2022 sul nostro territorio può ripartire in sicurezza”

“L’anno scolastico 2021-2022 sul nostro territorio può ripartire in sicurezza. È l’esito, in sintesi, della riunione congiunta della II commissione Salute e Sicurezza sociale e III commissione Attività produttive, Cultura, Formazione e Lavoro, che si è svolta in Regione Liguria. Naturalmente – spiega il consigliere regionale e presidente della II commissione regionale Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto (Lega) - ci siamo ripromessi di effettuare un periodico monitoraggio della situazione e di quanto riferito da tutti i partecipanti all’audizione: dai direttori di Alisa e dell’Ufficio scolastico regionale ai vertici delle aziende di trasporto pubblico locale, ai rappresentanti dei sindacati Flc-Cgil, Cisl Scuola, Snals Confsal, Uil Scuola e di Anp Liguria, Disal Liguria. Agesc, Age, Cgd Liguria, Agedo, Batya”.

"In particolare – conclude - i rappresentanti delle associazioni dei genitori si sono dichiarati soddisfatti di quanto affermato in commissione, ovvero delle rassicurazioni ottenute da tutte le forze in campo riunite in Regione Liguria”.