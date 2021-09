Comunali 2021, "Nuova Grande Loano" prosegue i sopralluoghi in città: "Zone diverse, stessi problemi"

Stamattina la lista “Nuova Grande Loano - Piccinini Sindaco”, partendo dal Palazzetto dello Sport ha girato per Via Matteotti, Via San Giuseppe, Via Mazzocchi, per arrivare poi in Borgo Castello.

“Abbiamo parlato con i residenti e chi ha un’attività in queste zone - esordisce il candidato sindaco Piccinini - e come sempre è stata lamentata la mancanza di pulizia, di sorveglianza, di presenza delle istituzioni. Il disagio che viene provato è tanto, si potrebbe riassumere in 'Noi vediamo Palazzo Doria, ma Palazzo Doria non vede noi' perché le richieste non sono state mai ascoltate, gli abitanti ignorati".