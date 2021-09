Politica |

Prima campanella, Russo scrive ai ragazzi: "La scuola è un ascensore sociale, edilizia e idee per riportarla al centro"

Il candidato sindaco di Patto per Savona: "Col PNRR il comune deve attrarre risorse per ripartire"

Per il candidato sindaco Marco Russo la prima campanella è l’occasione per ribadire la centralità della scuola. In una lettera aperta rivolta ai ragazzi il candidato chiarisce che questa non è una materia che riguarda soltanto gli studenti, ma tutta la comunità. E che il comune deve attrarre risorse e idee per mettere la scuola al centro della città. “Nell’agenda - spiega Russo - prevedo un piano di rinnovamento energetico degli edifici scolastici all'insegna del basso impatto ambientale, da realizzare in collaborazione con il Campus; l’integrazione tra le scuole e l’area della città in cui sono collocati e un grande progetto di integrazione tra i progetti scolastici e le altre iniziative della città, comprese le associazioni sportive”. Ecco il testo della lettera. Cari ragazzi, in occasione del primo giorno di scuola voglio augurare a tutti voi buon anno scolastico. E' sempre un'emozione il suono della prima campanella, con le sue aspettative e i suoi timori, con serietà e responsabilità ma anche con entusiasmo. Il primo giorno di scuola riguarda tutti noi, perché solo una comunità che accompagna i suoi ragazzi nei percorsi di formazione e conoscenza è pronta ad affrontare le sfide che l'attendono. E questo riguarda da vicino anche la politica. Gli ultimi due anni sono stati anni duri, anni di sacrifici da parte di tutti, la scuola merita un anno scolastico pieno di conoscenza. La scuola, vero ascensore sociale, deve essere al centro dell’azione dell’amministrazione che si deve occupare di edilizia scolastica e di progetti che coinvolgano famiglie e comunità territoriali per accompagnare la crescita dei ragazzi ed evitare gli abbandoni scolastici. Con il PNRR il comune deve essere capace di attrarre risorse che ricadano su questi due aspetti. Le scuole devono diventare punti di aggregazione per i quartieri. A noi amministratori pubblici spetta ripartire dalla scuola se auspichiamo un futuro migliore e più felice. Ai ragazzi, agli insegnanti, agli operatori scolastici, ai presidi, ai genitori, a tutto il mondo della scuola della nostra città io faccio i miei auguri di cuore per un buon anno scolastico.

I.P.E.

