Furto di un cane su un treno, l'animale recuperato della polizia locale di Loano

E' stato recuperato dagli agenti della polizia locale loanese il cane rubato ieri a bordo di un treno in transito a Loano. Intorno alle 13 di mercoledì 15 settembre il comando di via dei Gazzi ha ricevuto dalla Polizia Ferroviaria di Albenga una segnalazione riguardante il furto di un cane.

Secondo quanto riferito, l'animale (un bulldog francese) era stato portato via al proprietario mentre il treno su cui stavano viaggiando era in transito a Loano. Dopo essere sceso alla stazione, il malvivente ha fatto perdere le proprie tracce. Gli operatori in turno hanno subito dato il via alle ricerche. Il cane è stato individuato nel tardo pomeriggio nell'area del parco Don Leone Grossi.

Il ladro, invece, si è dileguato alla vista degli agenti. Il bulldog è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Sono in corso le indagini per accertare l'identità del ladro e, soprattutto, le ragioni del gesto, che potrebbe costargli l'accusa di furto aggravato.