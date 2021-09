Storia e arte, un nuova guida sulla diocesi Savona-Noli

Tutto quello che c’è da sapere sulla diocesi di Savona-Noli: la storia, le bellezze artistiche delle chiese, il territorio, le parrocchie, le istituzioni caritative, le tradizioni. E’ uscito in questi giorni, per le edizioni Leggimi, la guida “Sentieri di Fede e di Arte”, uno strumento pensato, in concomitanza con il Sinodo diocesano, per presentare ai turisti e a tutti gli interessati le informazioni fondamentali sulla nostra chiesa locale.

“Anche la conoscenza del patrimonio storico ed artistico – scrive nella prefazione il vescovo monsignor Calogero Marino – non è fine a se stessa. E’ però indispensabile, qualora si desideri che l’invenzione del futuro abbia solide fondamenta”. Ed aggiunge: “Mi auguro che, dalla conoscenza delle nostre belle chiese, ciascuno possa poi passare all’incontro, più importante, con la Chiesa fatta di pietre vive: i discepoli di Gesù che, anche a Savona, cercano di vivere il Vangelo”.

I testi della guida sono stati curati da Ugo Folco, Paolo Pacini e Cristina Gamberini, dell’Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici. In apertura del libro, corredato di numerose foto, uno sguardo sul territorio e sulla popolazione della diocesi. A seguire si trovano le linee essenziali della storia e dei vescovi più illustri della diocesi, le biografie dei Papi savonesi Sisto IV e Giulio II e dei Papi “savonesi adottivi” Pio V e Pio VII, le vicarie, le parrocchie, gli ordini religiosi maschili e femminili, le confraternite e gli oratori, le istituzioni caritative, le feste patronali e le tradizioni devozionali come la celebre processione del Venerdì santo.

La seconda parte della guida, intitolata “la bellezza cristiana”, è dedicata alla presentazione delle chiese più significative del territorio: la Cattedrale basilica di N.S. Assunta, la Concattedrale di san Pietro in Noli, la chiesa di san Paragorio in Noli, il Santuario di N.S. della Misericordia, la chiesa parrocchiale di san Biagio in Finalborgo, la cripta di Perti, la moderna chiesa parrocchiale di N.S. Assunta ai Piani di Celle (decorata tra gli altri da Lucio Fontana ed Emanuele Luzzati) e la chiesa parrocchiale di sant’Ambrogio in Varazze.

La guida “Sentieri di Fede e di Arte”, 120 pagine, si può già acquistare al prezzo di 7 euro presso la Curia e la libreria Paoline, e presto sarà disponibile presso librerie, edicole, info point turistici e parrocchie.