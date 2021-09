Pietra Ligure, il consigliere Carrara presenta due mozioni: focus sull'ex Italcementi e sulle aree verdi

Mario Carrara, consigliere di minoranza a Pietra Ligure (gruppo "Centrodestra") ha presentato due mozioni in vista del prossimo Consiglio comunale pietrese.

La prima riguarda le condizioni dell'area ex Italcementi, sottostante la via Aurelia, a fianco del centro storico, con foto che dimostrano lo stato di pericolosità in cui si trova: "È davvero stupefacente che il sindaco di Pietra Ligure non veda che, accanto al centro storico, ma a soli pochi metri dalle case e palazzi di via Privata Grotta, si sia formata una vera 'bomba' sia sotto il profilo ambientale ed igienico, che, soprattutto, sotto quello della sicurezza e della protezione civile - spiega Carrara - Infatti, l'area ex Italcementi, compresa tra la stessa via Privata Grotta, piazza S.Pio V, la ferrovia e la via Aurelia è diventata il regno dell'abbandono, della sporcizia, dei rifiuti, delle cataste di ramaglie secche e di legna, nonché dei ratti e delle biscie".

"Nessuno vede questa situazione - continua l'esponente di minoranza - Nessuno 'vuole vedere' questa situazione. In primis, l'Amministrazione comunale di Pietra Ligure. La riprova? Già il 15 gennaio di quest'anno, in Consiglio comunale, la maggioranza respinse una Mozione che sollevava le stesse problematicità della presente, perché esse 'non sussistevano'. Oggi la situazione è ben peggiore, e di molto, rispetto allo scorso gennaio".

Carrara dunque mira a impegnare "in primis il sindaco, nonché la giunta municipale, ad adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti necessari per eliminare le cause di attuale pericolo igienico e della sicurezza pubblica, per la possibilità di incendi, sussistenti nell'area ex Italcementi di Pietra Ligure, compresa tra via Privata Grotta, piazza S. Pio V, la ferrovia, la via Aurelia, tramite la completa pulizia e risanamento della stessa".