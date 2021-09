Alassio, il Consiglio comunale nomina Paolo Covre nuovo revisore dei conti

Con 10 voti favorevoli, 2 astenuti e nessuno contrario, Paolo Covre questa mattina è stato nominato dal consiglio comunale di Alassio nuovo revisore unico dei conti per il triennio 2021/2023.

Con un consiglio convocato in seduta d’urgenza questa mattina alle 9.30, si è resa subito esecutiva la delibera che vede da ora, per i prossimi tre anni, Covre rimpiazzare Fausto Guglielmi, che lo ha preceduto nel triennio precedente.

Il DUP 21-23 approvato il 29 dicembre 2020 prevende infatti che i comuni al di sotto del 25 mila abitanti, anziché un collegio di tre revisori dei conti, debbano dotarsi di un revisore unico, in carica per tre anni di mandato. Il 6 settembre del 2018 era stato nominato Fausto Guglielmi, che in questi giorni ha terminato il suo triennio. Di qui la necessità di procedere ad una nuova nomina, dall'apposito elenco dei revisori. Dall'elenco, primo estratto è stato Paolo Covre che, trovandosi nelle condizioni previste di legge, ha accettato l'incarico.