Potatura e abbattimento pini lungo la Sp 45 "Finale Ligure-Manie -Voze": lavori al via dal 20 settembre

Lavori di potatura e abbattimento di alcuni pini lungo la Sp 45 "Finale Ligure-Manie-Voze". L'intervento prenderà il via lunedì 20 settembre dalla progressiva Km. 13+000 alla progressiva Km. 13+300, all'interno del comune di Spotorno.

Se per alcuni esemplari non è stato possibile scongiurare il taglio, in quanto la relazione dell'agronomo assegnava un'elevata pericolosità di caduta, per la maggior parte delle piante sarà sufficiente una decisa potatura. Successivamente verrà anche ripristinato il tratto di strada con il rifacimento del manto stradale e il relativo sottofondo. Questo per eliminare tutti quei dossi e lo sgretolamento del manto stradale che si sono venuti a creare con l'espansione delle radici superficiali di alcuni pini posti al lato della strada, effettuando cosi un'importantissima opera di messa in sicurezza del transito stradale.

Una grande attenzione è stata posta dall'amministrazione comunale di Spotorno - molte le segnalazioni arrivate dalla cittadinanza - e dalla provincia di Savona, in merito alla salvaguardia del prezioso patrimonio di piante della zona, cercando il giusto equilibrio tra le esigenze irrinunciabili di sicurezza e la tutela del patrimonio verde.

Saranno redatte due ordinanze, la prima ordinanza con chiusura strada dal 20 al 24 settembre 2021 dalle 8.30 alle 18.30 per il taglio e la potatura. La seconda ordinanza per la scarifica e il rifacimento del manto stradale dal 27 settembre al 1 ottobre 2021 sempre dalle 8.30 alle 18.30.