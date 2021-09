Arboscello (PD): "Salvini attacca le istituzioni per fare campagna elettorale, solidarietà al Prefetto di Savona"

"L'attacco di ieri sera, fatto da Matteo Salvini al Prefetto di Savona, il dott. Antonio Canana', è stato imbarazzante.

Un deputato della Repubblica, per di più ex Ministro dell'interno, non può permettersi di schernire e attaccare gratuitamente un uomo delle istituzioni sul territorio. La frase "chiamo il prefetto e gli do un sveglia", non solo è profondamente irrispettosa, ma è strumentale.

Conosco personalmente il Prefetto Cananà e ne apprezzo non solo le qualità professionali, ma anche quelle umane. Un servitore dello Stato al quale va la piena solidarietà mia e di tutti i cittadini savonesi".

Lo ha dichiarato Roberto Arboscello, Consigliere Regionale Liguria XI Legislatura, Gruppo Partito Democratico.

"Se c'è qualcuno, qui a Savona, a cui Salvini deve dare una sveglia, sono esclusivamente gli amministratori leghisti locali, che avevano promesso di risolvere ogni problema del capoluogo e lasciano invece una città in condizioni peggiori di 5 anni fa.

Le istituzioni e gli uomini e le donne delle istituzioni invece, non si usano come strumento da agitare, solo per coprire le difficoltà di una campagna elettorale".