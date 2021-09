Savona, il senatore Paolo Ripamonti (Lega): "Sede imbrattata: risponderemo andando sempre avanti a testa alta"

“Oggi pomeriggio presso il point elettorale della Lega a Savona è andato in scena un vile atto vandalico. Feci e sputi contro una delle nostre sedi. Sono certo che questo atto indegno non fermerà l’ardore e la passione dei nostri militanti, sempre in prima linea. Anzi, contrariamente a questo gesto deprecabile, risponderanno con ancora più partecipazione e motivazione. Del resto, ciò è quello che contraddistingue la Lega: andare sempre avanti a testa alta per e con le gente. Ciò testimonia solo una cosa: ognuno usa le armi che ha. Loro queste, noi le piazze piene di gente per bene, come ieri, a Savona e Loano ”.

Lo dichiara il senatore savonese Paolo Ripamonti.