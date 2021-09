Savona 2021, l'eurodeputato Pd Benifei a sostegno di Russo: "Serve avere un sindaco con una visione e un uso intelligente delle risorse europee" (FOTO e VIDEO)

"Savona potrebbe fare moltissimo coi fondi europei. Penso alla situazione di un polo universitario che può essere rilanciato, strutture come l'ex piscina comunale su cui organizzazioni anche giovanili della città lanciano nuovi progetti".

Queste le parole dell'eurodeputato del Partito Democratico e capodelegazione dem al Parlamento Europeo Brando Benifei, intervenuto questa sera a sostegno del candidato sindaco Marco Russo concentrandosi sui fondi europei e come la città di Savona può attrarli.

All'incontro hanno partecipato Simone Farello, segretario Pd Liguria, Franco Mirabelli, senatore e commissario Pd provincia Savona, il consigliere regionale Roberto Arboscello, Stefano Martini, segretario cittadino dem e i candidati Elisa Di Padova e Luca Burlando.

"Serve un'amministrazione che voglia guardare al futuro, pensiamo anche ai temi infrastrutturali di riqualificazione di alcuni quartieri: serve essere capaci di costruire progettualità efficaci usando i fondi europei, facendo squadra" ha proseguito Benifei.

Per l'europarlamentare dem Russo è l'uomo giusto per mettere questo in pratica: "Marco rappresenta questa idea progettuale rispetto a una destra spaccata dopo cinque anni di nulla per la città. Oggi serve una nuova fase di risorse, di opportunità che non vanno sprecate, serve avere un sindaco con una visione e un uso intelligente delle risorse europee".

"Il tema europeo riguarda la città nella sua capillarità a livello di strada, l'Europa per molto tempo è stato un'entità astratta e fonte di vincoli, ma ora è cambiata, dobbiamo far sì che sia un aggancio fondamentale - ha detto il candidato sindaco Russo - Nell'agenda che proponiamo ai savonesi il tema europeo è posto davvero in cima, l'Europa infatti è la nostra grande occasione non soltanto per il Pnrr ma per i finanziamenti europei da intercettare".

"Dobbiamo ritrovare un po' di ambizioni, ci sentiamo ripiegati nel nostro concetto di provincialità e invece dobbiamo seguire modelli avanzati - ha continuato il candidato sostenuto dal Pd, dal Patto per Savona, Sinistra per Savona e RiformiAmo Savona - Bisogna invertire il processo culturale per partecipare ai bandi e se hai un atteggiamento passivo non riesci a prendere nulla, dobbiamo avere un progetto per andarli a cercare".

"Sul tema energetico Savona deve avanzare notevolmente su questo piano ed è importante già avere un Campus che è all'avanguardia. Vogliamo avviare un programma di riqualificazione energetica del porto ma anche sulle strutture delle scuole e comunali in genere" conclude Russo.