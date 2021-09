A causa di condizioni meteo avverse, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la galleria "Pizzo" sulla Strada Statale 1 via Aurelia dal km 547,458 al km 547,618 in località Arenzano (Genova). Sono state istituite deviazioni in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.