Scooter piomba su un dehor a Savona: una persona investita, il motociclista in codice rosso (FOTO)

Incidente stradale questa mattina in via XX Settembre a Savona, angolo via Belloro. Secondo quanto riferito, il sinistro avrebbe coinvolto uno scooter. Nella dinamica ancora in via di accertamento, la due ruote avrebbe urtato una persona all'interno di un dehor e poi una macchina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale operativa, la Croce Rossa di Savona con due ambulanze, l'automedica e la polizia locale per gli accertamenti del caso.

Il motociclista è stato stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le persona presente all'interno del dehor in codice giallo al San Paolo di Savona.