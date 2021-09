Lavori di manutenzione sulla A6, incontro tra i sindaci e i vertici di Autostrada dei Fiori S.p.A

Il Presidente Olivieri ha presieduto nel primo pomeriggio di oggi presso la Provincia di Savona un incontro relativo ai lavori di manutenzione in programma lungo il tronco A6 dell'Autostrada. Presenti i rappresentanti di Autostrada dei Fiori S.p.A e i Sindaci dei comuni di Altare, Cosseria, Millesimo, Quiliano, Savona.



La Provincia di Savona, nell'ambito del ruolo della Provincia quale Ente di coordinamento e con l'obiettivo di garantire massima sinergia tra Enti, ha ritenuto utile prevedere questa riunione per esporre e discutere le problematiche e le possibili ripercussioni sul territorio dei cantieri lungo l'Autostrada A6, valutando per tempo una strategia condivisa di intervento.



L'incontro di oggi è stato fortemente voluto dalla Provincia come seguito dell'incontro del Comitato Operativo per la Viabilità del 17 settembre presso la Prefettura di Savona in cui sono state trattate tutte le problematiche sui cantieri in programma nel medio-lungo periodo (la ripresa dei lavori di manutenzione su alcune delle principali tratte del territorio - Cantieri di Capo Noli e Capo Mele sulla SS1 Aurelia e i cantieri sui tratti A10 e A6 dell'Autostrada dei Fiori) e le eventuali problematiche e turbative alla viabilità che potrebbero derivare da tali cantieri.



Sempre nel pomeriggio di oggi, presso la Prefettura di Savona, si è svolto un nuovo incontro del Comitato Operativo per la Viabilità per trattare in particolare i lavori sulla A6 e contestualmente Autostrada dei Fiori S.p.A ha illustrato il programma dei cantieri.



"Ho ritenuto importante convocare questa riunione per poter discutere apertamente con i territori interessati dai cantieri autostradali e ringrazio anche Autostrade per la disponibilità a partecipare per poter chiarire dubbi e perplessità sulle modalità di intervento anche da parte dei Comuni coinvolti" dichiara il Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

"Il nostro territorio subisce purtroppo da parecchio tempo le ricadute dei lavori sui tratti autostradali, anche se siamo consapevoli che sono interventi necessari ed indispensabili per il ripristino della normalità. Inoltre dobbiamo tenere conto che spesso la viabilità alternativa subisce chiusure non prevedibili - come ad esempio è successo con la frana occorsa domenica a Capo Noli (tra l'altro il tratto è stato ripristinato molto velocemente e la viabilità riaperta in tempi strettissimi), ieri sulla Sp12 per ribaltamento carico straordinario e oggi Galleria Fugona sulla Sp 29 - e dobbiamo essere preparati per sapere come intervenire velocemente e sapere esattamente quali sono le criticità da tenere sotto osservazione".