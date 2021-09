Simone Roba nuovo coordinatore nazionale per il Service Campi e Scambi Giovanili

Simone Roba, socio del Lions Club Vado Ligure Quiliano “Vada Sabatia”, è stato nominato coordinatore nazionale per il Service Campi e Scambi Giovanili.

Ancora una volta il Consiglio dei Governatori ha scelto l’esperienza e la professionalità di chi può assolvere un incarico: Simone, infatti, ha già svolto questo importante ruolo per ben 9 anni tra il 2006 ed il 2017, assumendo anche deleghe a livello europeo e non solo. Dopo essersi ritirato al termine dell’anno sociale 2016/2017, è stato ora richiamato in servizio.

“Ho partecipato per la prima volta agli Scambi Giovanili nel 1991, quando avevo 20 anni. E’ stata una splendida avventura, che non ho poi mai abbandonato permettendo a tanti altri giovani di avere la mia stessa fortuna”.

Il Service Campi e Scambi Giovanili movimenta, ante pandemia, circa 600 giovani ogni anno tra italiani all’estero e stranieri ospitati nel nostro fantastico Paese. Creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo è uno degli Scopi del Lions Clubs International e questo è uno dei modi migliori per perseguire questa finalità.

Non si fermano però qui gli impegni di Simone Roba, che nella vita di tutti giorni è agente di assicurazioni in una primaria Compagnia: nel Lions è stato ora scelto come Presidente della Commissione Multidistrettuale Gioventù, che raggruppa tutte le attività afferenti ai giovani nel mondo Lions, ed è anche Presidente della Sezione AIA di Savona, ossia degli arbitri di calcio. E proprio per gli arbitri, attività che svolge da 35 anni, sta ora partendo il corso per gli aspiranti arbitri, rivolto a chi ha dai 14 ai 40 anni (savona@aia-figc.it).