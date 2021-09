Revoca bando privatizzazione ospedale Cairo, la minoranza interroga il sindaco Lambertini

Il gruppo Cairo Civica e Democratica ha presentato nella giornata di ieri un'interrogazione per chiedere al sindaco Paolo Lambertini e alla giunta di attivarsi con la Regione per acquisire gli atti e le dichiarazioni con cui, durante l'udienza del 23 settembre scorso, è stata annunciata davanti al Consiglio di Stato la volontà di revocare la gara per la privatizzazione dell'ospedale San Giuseppe.

"Abbiamo anche chiesto al sindaco che, in occasione della riunione odierna del distretto socio sanitario durante la quale saranno presenti tutti i sindaci valbormidesi, promuova, nel rispetto delle norme anti-Covid, una manifestazione istituzionale con tutti i sindaci per chiedere più attenzione e impegno da parte della Regione e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione di incertezza per il futuro del nostro ospedale. Abbiamo suggerito come data il prossimo 9 ottobre" spiegano i consiglieri comunali Giorgia Ferrari, Alberto Poggio, Silvano Nervi, Matteo Pennino e Nicolo' Lovanio.

"Inoltre, visto che il presidente Toti sarà presente a Cairo venerdì prossimo all'inaugurazione dell'ampliamento del biodigestore di Ferrania, chiediamo che il sindaco lo inviti a visitare il nostro ospedale, sempre più impoverito di servizi" concludono i consiglieri comunali.