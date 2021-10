Speed test adsl: come leggerlo e a che valori fare attenzione

Hai effettuato un ADSL test (perché non riuscivi a collegarti al Wi-Fi, perché ogni volta che provavi a caricare un sito ti vedevi restituito un messaggio di errore, perché hai il dubbio di pagare troppo in rapporto alla qualità della tua connessione, eccetera) ma ti stai chiedendo ora se i risultati che hai ottenuto sono attendibili e, soprattutto, come leggerli? Dovresti trovare quelle che seguono delle informazioni utili.

Gli speed test o, meglio, gli strumenti per effettuare un test della velocità ADSL oggi disponibili in Rete sono, infatti, in genere tanto semplici e intuitivi da utilizzare nella pratica, quanto “cavillosi” da interpretare nei risultati a meno di non avere una certa familiarità con alcuni concetti informatici e, soprattutto, di non conoscere cosa c’è in giro quanto a offerte e piani in abbonamento per le connessioni Internet domestiche. Sfruttare servizi come quelli di SOSutenze può essere una buona soluzionein questo senso, proprio perché offrono non solo la possibilità di testare le performance della propria rete Internet ma, anche, di paragonarla a quelle di altri gestori che servono la zona o di pacchetti dedicati ai liberi professionisti, per esempio, e adatti quindi a chiunque abbia bisogno oggi di una connessione veloce e stabile con cui poter lavorare da casa in tutta tranquillità. Le cifre che vedrai comparire sullo schermo una volta terminato il test ADSL, in altre parole, resteranno prive di un vero significato se non hai dei termini di paragone.

Come interpretare i risultati del test velocità ADSL

Una buona idea di partenza è, così, effettuare il test velocità ADSL con in mano il contratto Internet. I gestori telefonici sono obbligati, infatti, a dichiarare qui una velocità massima e una velocità minima di banda e se ti accorgi che la velocità rilevata dallo speed test ADSL è più bassa, soprattutto di quella minima garantita, c’è di certo qualcosa che non va. Certo, non è detto sia sempre un problema o un’inadempienza dell’operatore, ma potrebbero esserci problemi all’infrastruttura Internet e difficili da identificare perché oltre la centralina o i tuoi dispositivi potrebbero essere vecchi o malfunzionanti nelle periferiche di connessione.

Tieni conto, soprattutto, che anche i più comuni ADSL test quando rilevano la velocità di connessione stanno in realtà analizzando quattro parametri diversi.