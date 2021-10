Il presidente Silb Fasciolo incontra l'onorevole Bersani: "Chiediamo porti al ministro Speranza la nostra voce"

Nessun segnale di riapertura da parte del Governo nell'ultimo decreto che dovrebbe portare all'aumento della capienza di cinema, teatri e stadi per quanto invece riguarda la piena attività dei locali da ballo, ancora ridotti al rango di soli american bar con musica.

La visita dell'onorevole Pierluigi Bersani ieri (1 ottobre, ndr) a Savona è stata però l'occasione per il presidente del Silb ligure, Fabrizio Fasciolo, per incontrare il presidente di Articolo Uno e far sentire la voce dei gestori al ministro Roberto Speranza, membro del medesimo partito.