Schneider di Cairo Montenotte, presidio dei lavoratori davanti ai cancelli dello stabilimento

Presidio spontaneo dei dipendenti della Schneider Electric di Cairo Montenotte questa mattina difronte ai cancelli dello stabilimento.

Una protesta preludio allo sciopero di venerdì 8 ottobre, giornata nella quale un corteo dei lavoratori si dirigerà verso il Comune per incontrare il sindaco. Per quella data è infatti fissata una mobilitazione di tutti i siti Schneider a livello nazionale contro la decisione del gruppo di depotenziare la parte di produzione legata alla media tensione: sarà proclamato lo sciopero per l'intero turno e verranno messe in campo iniziative di mobilitazione con il coinvolgimento delle istituzioni.

Nei giorni scorsi, l'azienda ha annunciato la cessione del sito di produttivo di Cairo Montenotte, situato nella frazione di Bragno. "Una pessima notizia anche se nell'immediato tutti i posti di lavoro (si parla di 130 lavoratori, ndr) venissero salvaguardati - commentano dai sindacati - Il progetto industriale che il gruppo ci ha illustrato per sommi capi non ci convince in alcun modo".