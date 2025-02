A Pietra l'assemblea dell’Unione Provinciale Albergatori: analisi, prospettive e con l'intelligenza artificiale una novità "sconvolgente"

Ieri pomeriggio, al Teatro Moretti di Pietra Ligure, si è tenuta l’assemblea generale dell’Unione Provinciale Albergatori di Savona: un’occasione di confronto e dibattito promossa dal direttore Carlo Scrivano e dalla presidente Stefania Piccardo per analizzare il mercato turistico, le sue prospettive future e le novità che coinvolgono il territorio.

"L'intelligenza artificiale? È un aspetto che dobbiamo affrontare, sta rivoluzionando un po' tutto il mondo tecnologico e, di conseguenza, può essere un valido aiuto per lo sviluppo del turismo a livello locale - ha dichiarato in apertura la presidente Piccardo, focalizzandosi poi sul presente - Per quanto riguarda i prossimi ponti primaverili sulle prenotazioni e sulle presenze turistiche, i dati sono sempre buoni, siamo sempre molto ottimisti. Quest'anno la Pasqua è un po' avanti rispetto al calendario, però crea, con il ponte del 25 aprile e del primo maggio, un bel periodo che dovrebbe portare nella provincia di Savona grandi numeri. Speriamo sempre che il meteo ci assista. Ma, soprattutto, quello che chiederemo anche oggi e ricorderemo ai nostri politici è una particolare attenzione verso il problema delle strade e della viabilità".

Sul palco del teatro pietrese sono intervenuti diversi relatori di rilievo. Tra questi, anche Luca Lombardi, assessore al turismo della Regione Liguria e Francesca Montaldo di Agenzia in Liguria. "Vogliamo creare un sistema di governance turistica solido che sappia valorizzare al meglio le risorse del territorio e rafforzare la competitività della nostra offerta - il commento da parte di Lombardi - Come Regione Liguria stiamo definendo con precisione il modello delle Destination Management Organizations (Dmo), stabilendo criteri chiari per garantire che queste strutture possano operare in maniera efficace e coordinata".

"Le Dmo devono diventare il motore strategico per pianificare, gestire e commercializzare l’offerta turistica della Liguria, coordinando le attività con un approccio basato sulla sostenibilità e sulla qualità e attraverso la Destination Management System (Dms) ligure - ha precisato ancora l'assessore regionale al turismo - un sistema tecnologico volto alla promocommercializzazione dei prodotti turistici condiviso con strutture ricettive, operatori di intermediazione (tour operator e agenzie di viaggio) e operatori per i servizi turistici. Questo permetterà, in breve tempo, di mettere a sistema tutto il turismo regionale e di connetterlo a quello nazionale per massimizzare le opportunità e guidare maggiormente i flussi turistici".

Josep Ejarque, amministratore unico della F Tourism & Marketing – società specializzata in management e marketing delle destinazioni turistiche in Italia e all’estero – ha approfondito le tendenze del settore previste per il 2025.

Paolo Ripamonti, assessore regionale alle aree di crisi complessa, ha invece illustrato le opportunità di finanziamento per le imprese turistiche: "Il tessuto delle strutture ricettive - ha dichiarato l'esponente della Giunta del presidente Bucci - rappresenta per la provincia di Savona una realtà produttiva consolidata e moderna, capace di attrarre un turismo sempre più qualificato e internazionale. La Regione Liguria è impegnata nel fornire strumenti concreti di supporto agli operatori, non solo attraverso bandi e finanziamenti, ma anche con un costante lavoro di pianificazione e collaborazione con le associazioni di categoria. L’attenzione alla qualità e alla competitività è centrale per consolidare il ruolo della Liguria nel panorama turistico nazionale e internazionale, ed è in questa direzione che continueremo a lavorare".

Come annunciato oggi dagli assessori Lombardi e Ripamonti la Regione, su impulso del consigliere delegato allo Sviluppo Economico Alessio Piana, sta lavorando a un nuovo bando, con dotazione Fesr pari a 3 milioni di euro con contributo a fondo perduto del 50% della spesa ammissibile, per la ristrutturazione degli alberghi, un’iniziativa fondamentale per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e sostenere gli investimenti delle imprese del settore.

Tornando all'evento organizzato dall'Upa, un intervento di particolare interesse è stato quello di Vinicio Borsi, Hospitality Innovation Manager, che ha analizzato l’impatto dell’intelligenza artificiale sul settore turistico, evidenziandone le potenzialità e le sfide future: "Ormai io sono 5 anni che lavoro con l'intelligenza artificiale, attraverso appunto questa grandissima marea di dati abbiamo iniziato a lavorare con il revenue predittivo affinché le tariffe fossero veramente perfette. Nel presente questi nuovi linguaggi hanno, come dire, cambiato completamente l'utilizzo del linguaggio e cominciato a dare questa differenza: con Google ci sono domande e si trovano risposte, con ChatGPT e l'intelligenza artificiale attuale vengono prodotte delle cose, quindi viene prodotto un documento, viene prodotto un software, vengono prodotte delle immagini e questo è il presente". "Il futuro cambia completamente la distribuzione del mondo alberghiero perché alcuni sistemi, che sono in America e non sono ancora in Italia, permettono attraverso un operator all'operatore virtuale di entrare direttamente su Internet e, avendo dato i comandi corretti, l'operatore, come dicevo, entra su Internet, entra e trova in un nanosecondo tutti i siti Internet di quella destinazione, di quel segmento di mercato, di quell'esperienza per essere ancora più esatti, e prenota direttamente - ha concluso Borsi - Quindi questo fatto permette una novità assolutamente sconvolgente e cioè il fatto che uno può decidere di scavalcare i vari Booking, Expedia ecc., chiedendo all'operatore un prezzo più conveniente e quindi una vendita diretta".

A fare gli onori di casa, in apertura dell'assemblea, è stato il sindaco pietrese Luigi De Vincenzi: "Un evento, alla presenza dell'assessore regionale al turismo che ringrazio per la visita, importante per gli interventi e soprattutto per le prospettive anticipate con un interesse particolare a quello che sarà il futuro del turismo - ha sottolineato il primo cittadino - fa piacere che abbiano deciso di farlo a Pietra, nel nostro teatro Moretti".