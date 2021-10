Savona 2021, i candidati sindaco alle urne (FOTONOTIZIA)

Anche i candidati sindaco di Savona oggi hanno espresso il loro voto nei diversi seggi comunali. Questa mattina Angelo Schirru, esponente della coalizione di centrodestra (civica Schirru Sindaco, Lega, Fratelli d'Italia, Toti per Savona, Forza Italia / Udc) ha votato nella scuola di Via Verzellino, mentre Marco Russo (appoggiato dal Patto per Savona, Sinistra per Savona, PD/Articolo Uno e RiformiAmo Savona nella scuola di Via Caboto.

Intorno all'ora di pranzo è stato il turno di Luca Aschei (Andare Oltre) al Liceo Boselli di Via Don Bosco e di Manuel Meles (Movimento 5 Stelle e ConTe per Savona) anche lui nelle scuola di Via Verzellino.

In serata, Francesco Versace (Savona Popolare), residente ad Albissola Marina, ha accompagnato i suoceri al seggio dell'istituto Ipsia di Via alla Rocca.