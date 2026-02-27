Carcare, passerella di viale Valletti: botta e risposta tra opposizione e sindaco sulle condizioni dell’infrastruttura

È polemica sulle condizioni della passerella pedonale di viale Valletti, situata a monte del fiume Bormida, dopo le alluvioni che hanno colpito il territorio negli ultimi due anni. A far scoppiare il dibattito, il consigliere di opposizione Christian De Vecchi, del gruppo “Insieme per Carcare”, che accusa l’amministrazione comunale di sottovalutare i rischi.

Secondo De Vecchi, già nell’ottobre 2024, dopo i danni causati dagli eventi alluvionali, il suo gruppo aveva presentato una mozione consiliare per indirizzare risorse verso le strutture danneggiate, mozione respinta dalla maggioranza. “Qualche mese dopo – spiega il consigliere – avevamo richiesto, con un’interrogazione, di verificare lo stato della passerella a monte, gemella di quella crollata a valle del Ponte Vecchio. Interrogazione sottovalutata dalla maggioranza. Intanto, il Comune non è riuscito a ottenere i ristori previsti dai decreti di Protezione civile Nazionale e Regionale”.

La situazione, secondo De Vecchi, si è aggravata con la nuova alluvione di novembre 2025. “Abbiamo chiesto se l’amministrazione fosse intervenuta sulle strutture in alveo del fiume Bormida e dei suoi affluenti per mitigare i rischi: nessuna risposta. Ieri siamo scesi sul fiume per fotografare i tre pilastri della passerella a monte e il tubo del metano che serve parte di Carcare, Plodio, Pallare e Bormida. Lo stato delle strutture è chiaro e documentato”.

Immediata la replica del sindaco Rodolfo Mirri. “Per l’ennesima volta siamo costretti a smentire le dichiarazioni di De Vecchi”, afferma il primo cittadino, che ricorda come, con Determinazione n. 254 del 10 aprile 2025, sia stato affidato alla Tecnoindagini S.r.l. di Cusano Milanino (MI) un incarico per la classificazione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio di tutti i ponti comunali, comprensivo della digitalizzazione tramite piattaforma certificata INBEE.

“Si tratta di un’attività strutturata e puntuale – sottolinea Mirri – mai avviata in precedenza dall’amministrazione De Vecchi, per un investimento di 11.419,20 euro. Lo scorso 28 novembre, la società incaricata ha trasmesso le relazioni tecniche: la passerella di via Valletti è valutata in Classe di Attenzione Media, che indica criticità da monitorare ma non rischi strutturali”.

Il sindaco conclude: “Non emergono elementi tali da configurare uno stato di ‘degrado assoluto’ come dichiarato dal consigliere di minoranza. L’amministrazione continuerà a monitorare la situazione e ad adottare i provvedimenti necessari sulla base di dati oggettivi, non su affermazioni prive di riscontro. Un pezzo di intonaco che cade non significa che manchi la stabilità. I tecnici devono fare i tecnici, i politici devono fare i politici”.

De Vecchi aggiunge: “Si tratta di interventi tecnocrati, ma nella realtà dei fatti la passerella potrebbe diventare pericolosa in caso di alluvione. Non ci sorprende non essere stati informati della perizia, arrivata a fine novembre, cioè 'ieri'. Vista la complessità dei servizi che attraversano il ponte, l’amministrazione, invece di sventolare perizie, dovrebbe intervenire concretamente”.

Sulla vicenda è intervenuta anche l’ex sindaco Angela Nicolini: “I piloni della passerella sono stati oggetto di una ristrutturazione radicale dopo l'alluvione del 1994. Sono stati ampliati in previsione di reggere un ponte carrabile, la cui realizzazione era nei programmi delle amministrazioni di quei tempi per eliminare il passaggio sotto al voltino di Naronti. Qualche pezzo di intonaco può essersi ammalorato in seguito, ma non in modo tale da mettere a repentaglio la struttura”.