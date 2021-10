Vigili del fuoco, in poche ore oltre 100 interventi nel savonese

Oltre 100 gli interventi, tra effettuati e in coda, dalle prime luci dell’alba alle 13 di oggi per le squadre dei Vigili del Fuoco del savonese, che sono particolarmente concentrati con dispiego di mezzi e uomini nelle zone di Savona e Val Bormida per le situazioni critiche che stanno gestendo a causa del maltempo. Situazioni che diventano ancora più problematiche vista la difficoltà a raggiungere in particolare le zone colpite dalle frane.

Organizzazione ai massimi livelli, con turni raddoppiati e squadre in aiuto che stanno arrivando dalla Toscana.