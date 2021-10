Maltempo, livelli idrometrici in costante (lenta) discesa

Passano in allerta gialla la zona centrale della regione (B) e i versanti Padani di Ponente (D) mentre prosegue l’arancione fino alle 8 sulla zona E (ovvero i versanti Padani di Levante) e fino alle 13 nella zona C (Levante regionale).

Si registrano ancora fenomeni deboli o al più moderati con cumulate massime dalla mezzanotte sul versante toscano del Magra a Minucciano (21 millimetri ) e, in territorio ligure, a Seborga (Imperia) e Cuccarello (Sesta Godano) con 14.8 millimetri. I livelli idrometrici sono in costante, lenta discesa mentre soffiano ancora intensi i venti meridionali con, nelle ultime ore, la raffica massima a 115 km/h registrata a Casoni di Suvero, nello spezzino.

Le previsioni per le prossime ore:

oggi, martedì 5 ottobre, graduale allontanamento del sistema frontale con residuo maltempo in particolare sul Levante. Piogge diffuse su CE con alta la probabilità di temporali forti fino alle ore centrali, anche persistenti su C fino al mattino. Residua instabilità altrove con bassa probabilità di temporali forti. Venti forti da Sud-Ovest su BD, anche di burrasca su ACE con ulteriore intensificazione dal pomeriggio. Mare agitato o localmente molto agitato, con mareggiate di libeccio su AB, anche intense su C con possibile moto ondoso incrociato al mattino.

Domani, mercoledì 6 ottobre, l'avvicinamento di una nuova perturbazione da Nord-Ovest determina un aumento dell'instabilità sul Centro-Levante, con bassa probabilità di temporali forti (possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione). Venti settentrionali in rinforzo su ABD con raffiche più intense dalla sera.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.