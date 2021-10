Maltempo, si stacca un pezzo di collina: frana si abbatte su abitazione a Pontinvrea

"Due forti boati, prima il tuono, poi un secondo schianto 'metallico'. Sono scesa dal letto, ho aperto la porta e mi sono trovata con mezzo bosco sui terrazzi della mia abitazione". Questo quanto accaduto ieri mattina tra le ore 6.30 e le 7 circa a Pontinvrea, piccolo comune situato nella Valle Erro, investito pesantemente dall'ondata di maltempo.

"La frana ha travolto tutto - spiega alla nostra redazione Rosi Biagioni - Prima il muro di contenimento, poi si è abbattuta in rapida successione sulle tre terrazze posizionate su altrettanti piani. Come una sorta di reazione a catena, ha divelto ringhiere e grondaie, demolito il camino del forno collocato sul secondo balcone e trascinato il tutto (compreso alcuni attrezzi, sedie e tavoli) sulla terza terrazza".

"Avevamo appena finito di ristrutturare. Ora ci troviamo con chissà quanti metri cubi di terra (e due alberi) da rimuovere - prosegue - Oggi cercheremo di iniziare a fare qualcosa, ma onestamente non sappiamo da dove iniziare".

L'esondazione del fiume Errò ha completamente allagato il centro del paese. Le strade si sono trasformate in corsi d'acqua: "La corrente ha trascinato via di tutto. Un'automobile è rimasta in bilico sul muretto del nostro giardino" conclude.

Il veicolo è stato messo in sicurezza dal pronto intervento dei vigili del fuoco. Il comune di Pontinvrea si è subito attivato per iniziare le operazioni di pulizia. Oggi intanto, pare sia previsto un sopralluogo del presidente della Regione Giovanni Toti e dell'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.