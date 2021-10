80 preferenze per Spiga (Insieme per Spotorno): "Gli elettori hanno designato chi dovrà da domani aggregare il centrodestra locale"

Il giorno dopo l'esito delle comunali di Spotorno, dove Mattia Fiorini ha visto riconfermata la carica di sindaco, Massimo Spiga (ha telefonato al riconfermato primo cittadino per congratularsi), candidato della lista "Insieme per Spotorno", analizza la situazione politica dalla parte della compagine che ha perso il turno elettorale.

"Gli elettori hanno premiato la mio modo di fare politica e il mio dinamismo in campagna elettorale con 80 preferenze. Un grande risultato, se pensiamo alle preferenze conquistare dai candidati nelle due liste. Ho confermato e superato quanto fatto nella tornata del 2016 con la presenza di quattro schieramenti" commenta Spiga.

"Dalla griglia delle preferenze si evidenzia un dato. Gli elettori hanno designato con 80 voti chi dovrà da domani aggregare il centrodestra spotornese. Una responsabilità che prendo con onore e che onorerò anche sui banchi del Consiglio comunale come ho fatto dal 2016. Appena possibile prenderò contatti con il partito che mi ha sostenuto, pur non espresso nella compagine vista sconfitta, per la volontà del candidato sindaco di non voler simboli partitici".

"Sono grato infine ai candidati Pendola, Scipioni, Remiddi, Bloise, e Satta che provengono dal gruppo Spotorno che Vorrei, e ai candidati Ciccarelli, Bardini, Barbuto, quasi tutti alla prima esperienza politica, fatto salvo per alcuni, per aver lavorato gomito a gomito con il sottoscritto con grande dedizione".

"Purtroppo questo turno di elezioni, pur premiando con le preferenze il candidato Rossello, ha fatto da sparti acque tra chi ha fatto politica in passato e le nuove figure affacciatesi nel panorama politico Spotornese - conclude - Da domani sarò, insieme ai 3 consiglieri di minoranza eletti, al lavoro per onorare la fiducia espressa e per costruire il futuro politico di Spotorno".