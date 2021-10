Borgio Verezzi, Dacquino e Locatelli ma non solo: ecco il nuovo Consiglio comunale

Renato Dacquino ha conquistato la fiducia degli elettori di Borgio Verezzi e si prepara così a guidare il paese per il terzo mandato consecutivo. Tra le sue prime mosse, come annunciato in campagna elettorale, l'ingresso nella squadra che governerà il paese nei prossimi 5 anni di Renzo Locatelli come assessore esterno. Ma chi saranno gli altri componenti del Consiglio comunale?

In base alle preferenze ottenute, siederanno al fianco di Dacquino tra i banchi della maggioranza Pier Luigi Ferro (135 voti), Maddalena Pizzonia (104), Anna Maria Porrini (60) e Sonia Garofalo (49). Con loro anche Veronica Aicardi (48), Mattia Rolando (31) e Ahmad Berro (29).

All'opposizione, assieme al candidato sindaco sconfitto Gabriele Murrighile, ci saranno Giuseppe "Pino" Raimondo (51 preferenze) e Chiara Salvi (30). Murrighile ha affidato ai social il proprio commento post voto:

"Oggi naturalmente vi avrei voluto scrivere altro ma non importa è andata così e si accetta il risultato della competizione elettorale com’è giusto che sia e con il sorriso. Pino, Chiara ed io ci impegneremo a fare un’opposizione ferma e giusta portando in consiglio la vostra voce. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno posto la loro fiducia in noi, grazie per non aver avuto paura del cambiamento. Oggi è un punto di partenza, come ho sempre detto il nostro gruppo prosegue il suo lavoro. Ci parliamo ed ascoltiamo presto (con belle novità)".