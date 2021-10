Politica |

Elezioni comunali, +Europa in RiformiAmo Savona esulta: "Grande risultato"

Soddisfazione per le preferenze raccolte da Marco Pozzo e Stefano Demontis

"+Europa di Emma Bonino, quasi il 4% (3,7) a Savona alle ultime elezioni europee, ha contribuito in termini rilevanti all’affermazione della lista dei riformisti, RiformiAmo Savona, e al risultato del candidato-sindaco del centro sinistra Marco Russo". Così l'avvocato Mauro Gradi, membro della direzione nazionale di +Europa. "Tra i suoi candidati (complessivamente 5 di cui 3 donne), Marco Pozzo (membro assemblea nazionale +Europa) ha conquistato il primato della lista RiformiAmo Savona con 179 preferenze - prosegue Gradi - pertanto, eletto consigliere e Stefano Demontis (presidente di +Europa Savona) risulta secondo dei non eletti (con un centinaio di preferenze) ed anche per lui si potrebbero aprire le porte del Consiglio Comunale a seguito della composizione della Giunta, fermo restando la vittoria di Marco Russo che sarà certamente confermata e consolidata al ballottaggio". "In mattinata, a Marco Pozzo e Stefano Demontis è giunta da Roma la telefonata di congratulazioni da parte del Segretario Nazionale di +Europa, Benedetto Della Vedova, Sottosegretario agli Esteri" conclude l'avvocato Gradi.

Comunicato Stampa

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.