Sanità, Rossetti (Pd): “ Ancora in attesa di una risposta dalla giunta sull'assistenza ai cittadini effetti da Long Covid”

“La giunta continua a non dare risposte sull'assistenza ai cittadini effetti da Long Covid e che non sono stati ricoverati. Parliamo di malati che anche dopo un anno, pur essendo negativi, presentano uno o più sintomi del Covid. Nonostante una nostra interrogazione oggi la giunta conferma che solo chi ha avuto il Covid ed è stato ricoverato ha diritto alla gratuità delle visite per Long Covid, mentre gli altri dovranno continuare a pagare il ticket”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti dopo la presentazione in consiglio di un’interrogazione in cui chiede alla giunta il programma di interventi per i pazienti con sintomi Long Covid.

E aggiunge: “Inoltre e soprattutto la giunta non farà nulla per far sapere ai malati a quali centri possono rivolgersi. La delibera di giunta che si occupa del problema è del maggio 2020, il decreto del Ministero che assegna risorse per l'esenzione dei ticket è del maggio 2021. In modo indecoroso Toti ci manda a dire che ci sarà una ‘celere risposta’, dopo un anno mezzo dal suo primo atto e con tutto quello che si sta scoprendo sull'evoluzione della malattia, dovrebbe scusarsi per l'ingiustificato ritardo e portare un atto in giunta in cui dica: come saranno organizzati i Centri di presa in carico di pazienti Long Covid; come verranno definiti gli organici e come daranno informazioni corrette ai liguri su dove rivolgersi, se continuano ad avere sintomi una volta negativi al tampone. Oltre a provvedere alla messa in rete questi centri con tutte le specialità mediche interessate”.