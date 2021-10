Savona, al consiglio regionale Arboscello (Pd-Articolo Uno) chiede la data di messa in funzione dell’angiografo al San Paolo

Questa mattina si è tenuto il consiglio regionale a Genova. Tra gli argomenti nell’ordine del giorno, l’angiografo presso l’ospedale San Paolo di Savona. Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha infatti presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta quando è prevista la messa in funzione dell’angiografo presso l’ospedale San Paolo di Savona. Il consigliere ha ricordato che nel 2016 circa 14 mila cittadini firmarono una petizione e 26 comuni, con delibera, chiesero un angiografo e un Centro ictus al San Paolo, ma il nuovo angiografo non è ancora entrato in funzione e non c’è una data precisa in cui questo avverrà. L’assessore Scajola, su delega del presidente e assessore alla sanità Giovanni Toti, ha risposto che i lavori di adeguamento strutturale termineranno entro il 15 ottobre e che sono già partite le attività di formazione del personale per rendere operativa l’apparecchiatura entro il 31 dicembre prossimo.

Lo ha comunicato in una nota la Regione dopo il consiglio che si è tenuto stamani.