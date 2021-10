Vigneti, nuove autorizzazioni per l’impianto in Liguria, Natale (Pd): “È previsto dalla norma: per rilanciare l’economia agricola servono azioni straordinarie”

“Secondo l’assessore Alessandro Piana aver distribuito le autorizzazioni per l’impianto di nuovi vigneti in Liguria è stato un grande successo: peccato però che non dica che quei 16,5 ettari di vigneto in più sono in pratica quell’1% previsto dalla norma”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale dopo le dichiarazioni dell’assessore Alessandro Piana sull’autorizzazione di impiantare nuovi vigneti rilasciata dalla Regione.

E rilancia: “A quando il catasto dei vigneti storici ed eroici? A quando la battaglia per l’ottenimento della deroga anche per i diritti di reimpianto? Non sarà né facile né scontato arrivare al successo, ne sono consapevole, ma una strada da battere è legare la deroga prevista per i vigneti storici ed eroici, contemplata nella norma nazionale, alla possibilità di avere nuovi diritti di impianto. Solo così si potrà salvare il nostro territorio, rilanciare l’economia agricola, dare risposte ai tanti giovani che provano a iniziare nuove attività e a combattere il dissesto idrogeologico. Servono queste azioni e non bearsi di dividere quelli che sono previsti ordinariamente”.