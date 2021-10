Albenga punta sulla sicurezza e contro lo spaccio coinvolgendo le scuole e aumentando i presidi sul territorio

Un presidio diffuso e sistematico del territorio, in particolare nei pressi delle scuole e dei luoghi di ritrovo e aggregazione dei giovani, e la promozione della legalità nelle scuole attraverso l’ampliamento del progetto che la Polizia Locale di Albenga sta già portando avanti da diversi anni con l’obiettivo di informare i ragazzi e renderli consapevoli dei pericoli relativi all’uso di tutte le sostanze stupefacenti.

Questo il cuore del progetto presentato dal Comune di Albenga e volto a ottenere un finanziamento ministeriale di 16mila euro per incrementare il fondo per la sicurezza urbana.

A tracciare un bilancio della "incessante attività svolta" dal comando locale nell’ambito del piano di sicurezza urbana Vannucci/Montan è l'assessore alla Sicurezza, Mauro Vannucci: "Ci sono stati ben 17 fermi/arresti nel corso di un anno, svariate foto-segnalazioni di irregolari, 53 perquisizioni personali, 99 sequestri penali, attività di indagine e molto altro. Solo negli ultimi due giorni abbiamo visto una denuncia per detenzione ai fini di spaccio e un fermo e una denuncia per furto. Ancora una volta i nostri agenti hanno dimostrato le loro capacità investigative, la loro presenza sul territorio e l’efficacia dei loro interventi".

"Il nostro obiettivo, tuttavia - prosegue Vannucci - è quello di fare sempre di più e sempre meglio. Per questo abbiamo presentato un dettagliato progetto volto a ottenere un finanziamento che ci permetterà di incrementare l’importantissima attività preventiva che la Polizia Locale porta avanti attraverso il progetto legalità nelle scuole e continuare, dall’altro lato, l’attività di contrasto ai reati in materia di stupefacenti aumentando i servizi di sicurezza urbana che vedranno impiegati fino a 12 agenti contemporaneamente, vetture e pattuglie".

Attenzione particolare verrà posta quindi contro lo spaccio, come spiega il sindaco Riccardo Tomatis: "La lotta agli stupefacenti è difficile da portare avanti e necessita di grandi impegni di risorse umane e economiche. Per contrastare efficacemente il fenomeno occorre intervenire su due fronti. Da un lato quello della prevenzione che prevede la sensibilizzazione dei giovani e delle loro famiglie (sono proprio i genitori i primi a poter trasmettere ai figli principi e valori atti ad allontanarli da pericoloso mondo delle droghe) e l’offerta di alternative valide e positive quali lo sport, le attività culturali e il gioco (solo per fare alcuni esempi), dall’altro l’importante opera di repressione che deve avvenire contrastando con tutti i mezzi possibili l’attività di spaccio sul territorio".

Fermo l’obiettivo di riuscire a potenziare ancor più le attività dell’Ufficio Operativo Sicurezza Urbana, la Polizia Locale di Albenga continua a dimostrare il suo grande impegno su tutto il territorio.