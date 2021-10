Savona, stanziato dalla Regione 1 milione di euro per mettere in sicurezza il Santuario e le provinciali valbormidesi. Vaccarezza (Cambiamo): "Pronto a partire il cantiere"

"Oggi è stato stanziato un milione di euro in Regione e domani si aprirà il cantiere al Santuario, cifra copartecipata con la Provincia di Savona, che consentirà di essere ricostruita oltre alla Sp12 anche la Sp38 in località Bresca, la provinciale che da Mallare passando per Pallare arriva a Bormida".

Ad annunciare lo stanziamento della somma per mettere in sicurezza la frazione del comune di Savona e le strade provinciali valbormidesi violentemente colpite dall'alluvione di lunedì scorso è il consigliere regionale, capogruppo di Cambiamo Angelo Vaccarezza in visita al cantiere di Dego.

"Il cantiere sta ricostruendo l'argine sotto via Martire, se i soldi non fossero stati spesi così non ci troveremmo davanti a questo ma ad una strada crollata. Le cifre stanziate nel 2018 e nel 2019 sono state spese bene. Fatti non parole, Schirru non Russo" ha continuato Vaccarezza lanciando una frecciatina sia all'onorevole Raffaella Paita in merito al milione e mezzo che è stato stanziato per Funivie che al candidato sindaco del centrosinistra a Savona.