Report turismo 2021 da gennaio a luglio: nel savonese + 43% rispetto al 2020, boom di stranieri a Finale e Spotorno

Più 43% di turisti nel 2021 nel savonese da gennaio a luglio rispetto ai primi 7 mesi del 2020. Questo il numero significativo che emerge dal report predisposto attraverso i dati sui movimenti turistici rilevati dalla Regione Liguria nell'ambito dell'Osservatorio Turistico regionale.

In ritardo sulla classica tabella di marcia, i numeri confrontati con le altre province liguri di La Spezia e Genova sono inferiori (+66.43% e + 52.55%) ma superiori rispetto all'imperiese (+29.28%). + 36.53% le presenze da gennaio a luglio con 518.741 turisti in più.

Considerato il lockdown di aprile, maggio e giugno 2020 i flussi di italiani e stranieri sono aumentati naturalmente in quei mesi, con picchi del 2000% ad aprile e maggio.

In totale in 7 mesi sono 1.656.771 gli italiani e gli stranieri arrivati in provincia di Savona (1 milione, 190mila 217 gli italiani, +40%, stranieri che si sono attestati sui 466.554, il 68.11%) 532.051 in più rispetto al 2020 3.753.477 5.268.901 1.515.424 40,37%.

Le presenze invece si sono attestate sul 36.53%, con 1 milione e 938mila 632 turisti tra italiani e stranieri, 518.741 in più rispetto al 2020.

Negli ultimi 7 mesi sono aumentati considerevolmente gli arrivi dal Piemonte (+42.79%, 58.371 in più rispetto al 2020), dalla Lombardia (+31.89%, 37.418) e dalla stessa Liguria (45.40%, 7.569). 703.486 i piemontesi presenti per un +41.55%, aumentano di poco i lombardi 623.424, + 19.11%, liguri in crescita 94.951, + 22.03.

Turismo straniero in aumento con il +159.37% di presenze dalla Germania, +65.61% dalla Francia, +88.66% dagli Usa e 131.47% dalla Svizzera.

Numeri interessanti a Spotorno con un + 40.912 di presenze di turisti rispetto ai primi 7 mesi del 2020 per il 57.53%, con gli stranieri che sono aumentati di 6924 unità per il 126.78%.

A Finale sono 95mila i turisti in più rispetto all'anno scorso per una percentuale che si attesta sul 48.58%, boom di stranieri, sono 49.816 in più per il 159.92%, a Pietra + 35% di italiani e +80% di stranieri. Aumentano ma leggermente meno anche Varazze, Alassio e Albenga.

Manca quindi nel computo totale il mese di agosto che potrebbe essere fondamentale per una stima più precisa anche se i numeri restano sensibilmente più bassi rispetto ad un 2019 senza pandemia.

"Siamo in pieno ottobre e solo in settimana la Regione Liguria ha reso noti i dati sull'andamento turistico dei primi sette mesi dell'anno - dicono dall'ufficio economico della Cgil Liguria - Come prevedibile il cumulato di arrivi e presenze turistiche è largamente superiore al corrispondente periodo dell'anno precedente (l'orribile 2020) ed infatti gli arrivi segnano +47,3% e le presenze (cioè i pernottamenti) +40,4%. Fanfare, gioia e tripudio in via Fieschi e piazza de Ferrari. Ma contrariamente alla vulgata generale, vorrei evidenziare un dato troppo spesso omesso o accennato solo superficialmente; rispetto all'anno pre-pandemico (il 2019) mancano ancora 1.182.971 arrivi di turisti (-41,7%) e ben 3.233.383 presenze (-38%). Faremo i conti, ovviamente, a fine anno, sperando in un ribaltamento della situazione, ma, per il momento, i dati sono questi. Indiscutibili".