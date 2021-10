Revoca della cittadinanza a Mussolini, Articolo1 Savona: "Preoccupazione e sconcerto dinanzi alla decisione del sindaco di Finale Ligure"

"Il Coordinamento Savonese di Articolo1 esprime profonda preoccupazione e sconcerto dinanzi alla decisione del sindaco di Finale Ligure, Ugo Frascherelli, di preservare la cittadinanza onoraria di Benito Mussolini conferita nel Ventennio, nonostante i reiterati solleciti da parte delle forze democratiche e dell'Anpi locale di istituire una commissione per tale revoca". Così Ilaria Pietropaolo, del Coordinamento Art. 1 Savona.

"Reputiamo che questa presa di posizione, in contrasto con i valori fondanti della nostra Costituzione, tragga le sue origini da chiare posizioni politiche - proseguono dal Coordinamento Art. 1 Savona - Purtroppo non è un caso isolato e pertanto riteniamo che vadano fatti passi in avanti in termini di volontà politica per riconoscere e condannare chi tenta quotidianamente di infangare la memoria di migliaia di cittadini che, con il loro sacrificio, hanno contribuito alla nascita della nostra Costituzione e che quei valori, così attuali, innervano e guidano ancora l'azione politica progressista".

"Per noi la parola fascismo ad oggi si traduce con violenza, conformismo, rifiuto della democrazia, principi che senza interruzioni di sorta hanno attraversato, con parte della popolazione connivente, oltre un secolo di storia italiana. Auspichiamo che venga fatta luce al più presto su questo episodio così increscioso, continuando a costituire quell'argine imprescindibile nei confronti di una Destra conservatrice e antidemocratica" conclude infine Ilaria Pietropaolo.