"Il coordinamento di Art.1 Savona, esprime la sua massima vicinanza politica e solidarietà alla CGIL dopo gli incredibili fatti di ieri. Il movimento no vax o no green pass si è rivelato per quello che è, ha tolto la maschera e rivelato il volto, peraltro non molto nascosto, fascista". Così Simone Anselmo, coordinatore provinciale di Articolo Uno.

"Saremo in prima fila come sempre per difendere i valori antifascisti della nostra Costituzione. Oggi più di ieri siamo tutti Cgil" conclude Anselmo.